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В Воронеже при ракетной опасности сирены будут включать дважды

Такое решение принял губернатор Александр Гусев.

По поручению губернатора Александра Гусева, в Воронежской области во время объявления ракетной опасности сирены будут включать дважды с небольшим перерывом.

Таким образом граждане смогут отличать ракетные угрозы от непосредственной угрозы атаки БПЛА.

Напомним, в 9.41 30 июня в регионе объявили ракетную опасность! Соблюдайте меры безопасности!

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