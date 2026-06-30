В Воронеже при ракетной опасности сирены будут включать дважды

По поручению губернатора Александра Гусева, в Воронежской области во время объявления ракетной опасности сирены будут включать дважды с небольшим перерывом.
Таким образом граждане смогут отличать ракетные угрозы от непосредственной угрозы атаки БПЛА.
Напомним, в 9.41 30 июня в регионе объявили ракетную опасность! Соблюдайте меры безопасности!
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