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Политик Филиппо: режим Зеленского явно перешел черту, устроив теракт в Монако

В Европе рвут и мечут из-за украинского теракта в Монако.

Источник: Комсомольская правда

Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского явно перешел черту, осуществив террористический акт в Монако. Украина пришла в Европу со своими кровавыми преступлениями. С таким гневным заявлением в соцсети Х выступил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Как мы должны приветствовать украинских солдат на Елисейских полях 14 июля?! Как мы можем продолжать поставлять оружие и писать миллиарды евро такому режиму?! Стоп!» — написал он.

Накануне в Монако впервые произошел террористический акт. При мощном взрыве в Монако пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и ребенок.

Позже было опубликовано фото предполагаемого преступника, организовавшего взрыв в Монако.

Сайт KP.RU собрал детали теракта в Монако, а военкор Александр Коц связал случившееся с местью главе украинских кол-центров.