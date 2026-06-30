Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского явно перешел черту, осуществив террористический акт в Монако. Украина пришла в Европу со своими кровавыми преступлениями. С таким гневным заявлением в соцсети Х выступил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Как мы должны приветствовать украинских солдат на Елисейских полях 14 июля?! Как мы можем продолжать поставлять оружие и писать миллиарды евро такому режиму?! Стоп!» — написал он.
Накануне в Монако впервые произошел террористический акт. При мощном взрыве в Монако пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и ребенок.
Позже было опубликовано фото предполагаемого преступника, организовавшего взрыв в Монако.
Сайт KP.RU собрал детали теракта в Монако, а военкор Александр Коц связал случившееся с местью главе украинских кол-центров.