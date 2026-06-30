Нижегородский аэропорт имени Чкалова октрыли 30 июня

В Нижнем Новгороде аэропорт имени Чкалова снял временные ограничения. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения распространялись на прием и запуск воздушных судов и действовали на территории воздушной гавани с 03:40 часов ночи. За этот период несколько авиарейсов были задержаны и отменены.
Ранее выяснилось, что нижегородцы стали чаще выбирать отдых в Египте вместо Крыма.
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