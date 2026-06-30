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Жителю ЕАО не засчитали в пенсию годы работы в 1990-е

Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием обязать отделение Социального фонда включить этот период в трудовой стаж заявителя.

В ЕАО прокуратура добивается перерасчёта пенсии для 72-летнего жителя села Лазарево. Мужчина пожаловался, что ему не включили в трудовой стаж почти десять лет работы, сообщили в прокуратуре ЕАО.

По данным проверки, при начислении пенсионных выплат у пенсионера не учли период работы в совхозе с 1992 по 2000 год. При этом прокуратура установила, что мужчина действительно работал на этом предприятии.

Из-за выпавших из стажа лет размер пенсии мог быть рассчитан неправильно. Для пожилого человека такая ошибка напрямую влияет на ежемесячные выплаты — и у заявителя они оказались на несколько тысяч рублей меньше, чем нужно.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием обязать отделение Социального фонда включить этот период в трудовой стаж заявителя. Также надзорное ведомство просит произвести перерасчёт страховой пенсии.

Рассмотрение иска прокуратура взяла на контроль.