Жителю ЕАО не засчитали в пенсию годы работы в 1990-е

В ЕАО прокуратура добивается перерасчёта пенсии для 72-летнего жителя села Лазарево. Мужчина пожаловался, что ему не включили в трудовой стаж почти десять лет работы, сообщили в прокуратуре ЕАО.
По данным проверки, при начислении пенсионных выплат у пенсионера не учли период работы в совхозе с 1992 по 2000 год. При этом прокуратура установила, что мужчина действительно работал на этом предприятии.
Из-за выпавших из стажа лет размер пенсии мог быть рассчитан неправильно. Для пожилого человека такая ошибка напрямую влияет на ежемесячные выплаты — и у заявителя они оказались на несколько тысяч рублей меньше, чем нужно.
Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием обязать отделение Социального фонда включить этот период в трудовой стаж заявителя. Также надзорное ведомство просит произвести перерасчёт страховой пенсии.
Рассмотрение иска прокуратура взяла на контроль.