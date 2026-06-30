Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области

Нижегородцы получили оповещение об отмене опасности БПЛА в регионе. Граждан просят не приближаться к обломкам беспилотников: при их обнаружении необходимо позвонить в 112.
Напомним, что ночью в региона закрыли воздушное пространство. Аэропорт перестал принимать и выпускать рейсы. В результате принятых мер многие пассажиры столкнулись с задержкой и отменой полетов из Нижнего Новгорода. Пока ограничения продолжают действовать.
Ранее мы писали, что резервистам «БАРС-НН» будут платить по 100 000 рублей за сбитый беспилотник.
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