Красноярский студент пойдет под суд за передачу банковских счетов мошенникам

Позже на эти счета поступили два перевода на общую сумму более 1 млн рублей. После этого у мошенников возникла проблема с пин-кодом. Они попросили студента обратиться в банк и сказать, что родители уехали за границу, а ему срочно нужен пин-код для обмена валюты. Сотрудники банка не поверили его объяснению и предупредили, что заблокируют счета. Молодой человек сообщил об этом «заказчикам», однако те отказались платить обещанные деньги.