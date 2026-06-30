Красноярский студент пойдет под суд за передачу банковских счетов мошенникам

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении студента, которого обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, в январе молодой человек получил в мессенджере предложение о заработке от незнакомца. Ему предложили открыть на свое имя несколько банковских счетов, оформить сим-карту и передать доступ к ним третьим лицам. За это обещали 30 тыс. рублей. Студент открыл счета в пяти банках, оформил сим-карту и предоставил «заказчикам» удаленный доступ к личным кабинетам.
Позже на эти счета поступили два перевода на общую сумму более 1 млн рублей. После этого у мошенников возникла проблема с пин-кодом. Они попросили студента обратиться в банк и сказать, что родители уехали за границу, а ему срочно нужен пин-код для обмена валюты. Сотрудники банка не поверили его объяснению и предупредили, что заблокируют счета. Молодой человек сообщил об этом «заказчикам», однако те отказались платить обещанные деньги.
Кроме того, они заявили, что якобы потеряли из-за него деньги, и потребовали оформить микрозайм примерно на 60 тыс. рублей. Студент отказался. Следователи завершили расследование уголовного дела. Максимальное наказание по статье составляет до 3 лет лишения свободы.
Красноярцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.