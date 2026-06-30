В Пермской художественной галерее открылась новая выставка советского искусства

Экспозиция разделена отечественное искусство 1917−1950-х и 1960−2000-х. Часть экспонатов не выставлялись более 35 лет. Тематика экспонатов включает в себя в том числе периоды Великой Отечественной войны, «оттепели». Также представлены эпоха «зрелого советского периода» и индустриальные пейзажи. Кроме того представлена скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства и агитфарфор: от авангардных экспериментов послереволюционных лет до позднесоветской эстетики.