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Виновником ДТП с 17 машинами в Ольгине стал водитель грузовика

Он не выдержал безопасную дистанцию.

Источник: Живем в Нижнем

Аварию с 17 автомобилями в Ольгине мог устроить водитель грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, что ДТП сковало движение в сторону Нижнего Новгорода. На месте были вызваны службы. К счастью, обошлось без жертв.

Предварительно установлено, что около 07:50 30 июня водитель грузовой машины не выдержал безопасную дистанцию и врезался в 17 транспортных средств.

«В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 11-летний школьник попал в ДТП в Нижнем Новгороде.