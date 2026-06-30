Виновником ДТП с 17 машинами в Ольгине стал водитель грузовика

Аварию с 17 автомобилями в Ольгине мог устроить водитель грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Напомним, что ДТП сковало движение в сторону Нижнего Новгорода. На месте были вызваны службы. К счастью, обошлось без жертв.
Предварительно установлено, что около 07:50 30 июня водитель грузовой машины не выдержал безопасную дистанцию и врезался в 17 транспортных средств.
«В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.
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