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Четыре человека пострадали в массовом ДТП на кировской трассе

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров около деревни Слободское в городском округе Бор пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров около деревни Слободское в городском округе Бор пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как добавили в пресс-службе ведомства, пострадавших осматривают медики, детей среди них нет.

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