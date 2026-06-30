Четыре человека пострадали в массовом ДТП на кировской трассе

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Киров около деревни Слободское в городском округе Бор пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Как добавили в пресс-службе ведомства, пострадавших осматривают медики, детей среди них нет.
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