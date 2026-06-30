Как мошенники крадут данные участников СВО через сайты знакомств?

Фиктивные девушки, фальшивые вакансии и поддельный антивирус — три новые схемы кибермошенников.
Новый способ обмана, направленный на кражу персональных данных участников СВО, появился в Сети.
«Киберпреступники начали использовать сайты знакомств, — рассказал эксперт по кибербезопасности Олег Трифонов. — Они создают фиктивные женские профили. Когда возникает отклик, выбирают военнослужащих, входят в доверие и под благовидным предлогом (переслать фото по закрытому каналу) просят перейти по ссылке. Их цель — получить доступ к аккаунту военнослужащего, занести туда вредоносные файлы и завладеть личными данными».
Ещё одна схема связана с поиском работы. Получив выгодное предложение в мессенджере, человек выполняет несложную работу, а дальше его просят перейти в специальный бот, чтобы получить вознаграждение.
«Здесь человек видит сумму, якобы ему причитающуюся, но она в долларах, — объясняет эксперт. — При попытке её вывести бот или потребует комиссию, или внести платёж, или пройти верификацию. Цель — выманить деньги и персональные данные».
Об ещё одной схеме предупредили на канале «Вестник Киберполиции России».
«Злоумышленники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом “официального антивируса” канала “Вестник Киберполиции России” или “Лаборатории Касперского”, — сообщили эксперты. — Учтите, что подразделения МВД России не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают их устанавливать. Любые подобные предложения следует рассматривать как потенциально опасные».