Как мошенники крадут данные участников СВО через сайты знакомств?

«Киберпреступники начали использовать сайты знакомств, — рассказал эксперт по кибербезопасности Олег Трифонов. — Они создают фиктивные женские профили. Когда возникает отклик, выбирают военнослужащих, входят в доверие и под благовидным предлогом (переслать фото по закрытому каналу) просят перейти по ссылке. Их цель — получить доступ к аккаунту военнослужащего, занести туда вредоносные файлы и завладеть личными данными».