В Москве началось прощание с Сергеем Ивановым

В ноябре 1995 года был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ, а в марте 2001 года возглавил Министерство обороны России, на этой должности он проработал до марта 2007 года. С февраля 2007 года по май 2008-го занимал должность первого заместителя председателя правительства, с мая 2008 года по декабрь 2011-го был заместителем премьер-министра, курируя вопросы промышленности, транспорта и связи.