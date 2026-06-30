В Москве началось прощание с Сергеем Ивановым

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прощание с бывшим министром обороны РФ, экс-спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым проходит в Москве.
Венки к траурной церемонии прислали не только официальные лица и ведомства, но и спортивные клубы и общества. Среди них венок от ЦСКА, страстным болельщиком которого был Иванов. Венок армейского клуба украшен шарфом фирменной сине-красной расцветки команды.
Как полагается в таких случаях, генерал-полковника разведки Иванова проводит в последний путь сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющий все три рода вооруженных сил — Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот.
О смерти Иванова в возрасте 73 лет стало известно в пятницу. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.
О Сергее Иванове
Иванов являлся выпускником Краснознаменного института КГБ СССР. Работал сотрудником управления КГБ ССР по Ленинградской области, в системе которого в то время служил Владимир Путин. С 1981 по 1991 год Иванов служил в системе Первого главного управления, затем до 1998 года продолжал работу в Службе внешней разведки РФ. С августа 1998 года по ноябрь 1999-го был заместителем директора ФСБ, работая под руководством Путина.
В ноябре 1995 года был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ, а в марте 2001 года возглавил Министерство обороны России, на этой должности он проработал до марта 2007 года. С февраля 2007 года по май 2008-го занимал должность первого заместителя председателя правительства, с мая 2008 года по декабрь 2011-го был заместителем премьер-министра, курируя вопросы промышленности, транспорта и связи.
С декабря 2011 года по август 2016 года руководил Администрацией президента РФ, позднее был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Входил в наблюдательный совет Ростеха и Российского фонда прямых инвестиций, был председателем попечительского совета Российского военно-исторического общества.
В 2008 году Иванов стал одним из инициаторов создания Единой лиги ВТБ, возглавлял организацию до 2014 года, а затем занял пост почетного президента. В 2024 году был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ как один из основателей и многолетних руководителей турнира.