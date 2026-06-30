На Солнце произошло резкое усиление активности. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Солнце в итоге не стало опровергать первый закон диалектики, и количество всё же начало переходить в качество. Со вчерашнего дня на звезде начала резко раскручиваться вспышечная спираль», — указано в публикации.
По данным исследователей, за последние сутки по московскому времени на главной звезде было зарегистрировано 17 вспышек. Утром 30 июня замечены еще два мощных явления класса M.
«Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время», — предупредили специалисты.