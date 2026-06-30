В Перми представили успешные проекты по повышению финансовой грамотности

Как отметила руководитель Регионального центра финансовой грамотности Пермского края Наталья Давыдова, работа по финансовому просвещению жителей ведется в регионе с 2012 года. В 2022 году был создан специализированный региональный центр, который начал реализовывать образовательные проекты для сотрудников предприятий. По ее словам, накопленный в Прикамье опыт уже сегодня может быть полезен другим регионам России.