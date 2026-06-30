Шакал заселил всю территорию Ростовской области

Новый этап расселения начался с 1960 годов. В Ростовской области шакал добывался примерно с 1944 года, а в 1970 годах его уже встречали в Семикаракорском и Каменском районах, а также в южных частях региона. С 1980 годов представители вида регулярно встречались в пойме Нижнего Дона.