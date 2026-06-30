В Приангарье внедрили новый метод лечения тяжелых форм рака мочевого пузыря

Курс дистанционной лучевой терапии пациенту с тотальным опухолевым поражением мочевого пузыря впервые провели в Иркутской области, сообщили в минздраве региона. Внедрение инновационных методов лечения отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Дистанционная лучевая терапия — это метод лечения, при котором источник излучения находится на расстоянии от пациента, позволяя точечно разрушать раковые клетки. Обычно курс состоит из нескольких сеансов и проводится амбулаторно, занимая не более 30 минут в день. Пациент не чувствует излучение во время процедуры.
Терапию провели специалисты областного онкодиспансера вместе с ведущими федеральными экспертами. Для региональных врачей организовали мастер-класс. Занятие было посвящено определению границ облучаемых объемов — ключевому этапу планирования такой терапии. Также состоялся клинический консилиум, на котором были представлены сложные случаи пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, выходящей за рамки стандартных протоколов.
«Полученные в ходе круглого стола знания и практические наработки будут внедрены в повседневную работу онкологической службы Приангарья. Это позволит повысить доступность и эффективность лечения пациентов с тяжелыми формами злокачественных новообразований, а также улучшить долгосрочные результаты терапии», — отметил заместитель главного врача по радиационной безопасности областного онкологического диспансера Максим Куренной.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.