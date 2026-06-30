На Беговой площадке ЦФКС Ростова-на-Дону стартовал проект «Спорт для всех, спорт для здоровья»

Подчеркнём, что регулярный бег трусцой, например, в выходные дни, даёт здоровье сердцу, делает его увереннее в работе. Сердцу нужна постоянная нагрузка. Одна из возрастных бегуний рассказала, что в молодости у неё была явная аритмия сердца. Без движения это грозило болезнью и ранней смертью. Врач на курорте в Кисловодске посоветовал ей заняться бегом трусцой. Вернувшись с курорта, она начала лёгкий бег вокруг школы, рядом с её домом. Каждое утро, до начала занятий. Два шага — вдох, два шага — выдох. Через год аритмии как не бывало. Сейчас женщине 68 лет, выглядит на 50 лет.