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Около 8 тысяч семей в Приморье с начала года распорядились маткапиталом

С 1 февраля 2026-го размер этой меры поддержки был проиндексирован.

Более 7,8 тысячи семей в Приморском крае с начала года распорядились средствами материнского капитала, сообщили в агентстве проектного управления региона. Эта мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья».

Напомним, что размер маткапитала с 1 февраля 2026 года был проиндексирован на 5,6%. Так, за первого ребенка можно получить почти 729 тысяч рублей, за второго, если выплата ранее не оформлялась, — более 963 тысяч рублей. Средства можно направить, например, на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии родителей, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью.

Помимо маткапитала, в регионе действуют и другие меры поддержки семей. Среди них — единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по беременности и родам для работающих женщин и другие.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.