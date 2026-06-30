Около 8 тысяч семей в Приморье с начала года распорядились маткапиталом

Напомним, что размер маткапитала с 1 февраля 2026 года был проиндексирован на 5,6%. Так, за первого ребенка можно получить почти 729 тысяч рублей, за второго, если выплата ранее не оформлялась, — более 963 тысяч рублей. Средства можно направить, например, на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии родителей, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью.