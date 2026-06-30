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От поездки на такси до золотой свадьбы: супруги из Канска прожили вместе 50 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске супруги Валерий Васильевич и Екатерина Яковлевна Охотниковы отметили золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Канске супруги Валерий Васильевич и Екатерина Яковлевна Охотниковы отметили золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни.

Их история началась с обычной поездки на такси. Валерий работал водителем в Канском пассажирском АТП и однажды подвез Екатерину к новому месту работы — на Канский ликеро-водочный завод.

Молодые люди договорились встретиться, но свидание тогда не состоялось. Позже они снова увидели друг друга у дома и выяснили, что живут совсем рядом — в соседних подъездах.

Через полгода отношений Валерий и Екатерина сыграли свадьбу. За годы брака они вырастили двух дочерей, много работали, путешествовали и сохранили главное, что сами считают основой семьи, — доверие и уважение друг к другу.

Сейчас супруги находятся на заслуженном отдыхе, помогают в воспитании внучки и остаются опорой для родных. В ЗАГСе отметили, что история семьи Охотниковых стала примером крепкого союза, который выдержал проверку временем.