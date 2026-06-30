Россияне чаще выбирают отечественные лекарства: на это есть три причины

Более половины россиян при наличии выбора отдают предпочтение отечественным лекарствам. Согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ, этот показатель за последние годы остается стабильным и составляет 54%.
Главными причинами выбора российских препаратов респонденты назвали доверие к производителям (37%), доступную цену (35%) и рекомендации врачей (31%). При этом желание поддержать отечественного производителя потеряло былую актуальность, снизившись с 32% до 20% за два года.
Сторонники импортных лекарств аргументируют свой выбор более высокой эффективностью (44%) и строгими стандартами качества (41%). Однако убежденность в превосходстве зарубежных препаратов заметно ослабла, показатель эффективности снизился на 13 процентных пунктов.
Половина опрошенных (50%) уверены, что за последние 25 лет качество российских медикаментов значительно улучшилось. Только 11% придерживаются противоположного мнения, а 18% затруднились с ответом. Развитие отрасли сегодня связывают с появлением уникальных препаратов, не имеющих мировых аналогов.
Опрос проводился методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.
Ранее KP.RU писал, что Россия научилась производить сама важные лекарства. Именно поэтому следующий этап фармацевтической независимости связан не с копированием, а с улучшением собственных разработок.