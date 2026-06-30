У волгоградца арестовали диско-шар и колонки за долги по алиментам в 370 тысяч

По решению суда отец должен был ежемесячно отдавать половину своего дохода на содержание детей. Но он проигнорировал это решение. На банковских счетах денег не держал, имущество прятал. Приставы несколько раз приезжали к его коттеджу, но попасть внутрь не могли — хозяин просто не открывал.