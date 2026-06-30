Ибрагимович обвинил тренера сборной Нидерландов в поражении против Марокко на ЧМ

— Проиграть можно, но важно при этом оставаться верными своему стилю. Нужно быть теми, кем вы являетесь. Игроки явно ощущали дискомфорт: они почти не владели мячом и не создавали опасных моментов в атаке — картина получалась удручающей. И ответственность за это, на мой взгляд, лежит на тренере, — заявил спортсмен в эфире Fox Sports.