Ибрагимович обвинил тренера сборной Нидерландов в поражении против Марокко на ЧМ

Экс-нападающий шведской сборной Златан Ибрагимович раскритиковал главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана после вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу — 2026.
В плей-офф турнира Нидерланды уступили Марокко — основной матч завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержали марокканцы (3:2).
По словам Ибрагимовича, сборная Нидерландов не была похоже на себя: по его мнению, из-за Кумана она потеряла свою идентичность.
— Проиграть можно, но важно при этом оставаться верными своему стилю. Нужно быть теми, кем вы являетесь. Игроки явно ощущали дискомфорт: они почти не владели мячом и не создавали опасных моментов в атаке — картина получалась удручающей. И ответственность за это, на мой взгляд, лежит на тренере, — заявил спортсмен в эфире Fox Sports.
Тем временем сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.
Власти Парагвая объявили 30 июня национальным выходным днем после победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира по футболу и выхода в следующий раунд турнира.