Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область присоединилась к акции «Веди родителей в музей» с 1 июля

В акции примут участие около 60 региональных музеев, театров и других учреждений культуры.

С 1 июля по 15 августа Нижегородская область участвует во всероссийской акции «Веди родителей в музей», в которой примут участие около 60 региональных музеев, театров и других учреждений культуры, сообщает министерство культуры области.

По условиям акции при покупке билета по «Пушкинской карте» посетитель получает 10% скидку на два билета для родителей или других родственников — на кассе нужно показать электронный билет и подтвердить личность.

В Нижнем Новгороде к акции присоединились, в числе прочих, музей‑заповедник, художественный музей, Русский музей фотографии, ТЮЗ, театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, планетарий имени Г. М. Гречко и ряд библиотечных систем; в этих учреждениях скидка распространяется на экспозиции, экскурсии и спектакли.

В Нижегородской области участвуют музеи и культурные центры Пильнинского, Арзамасского, Городецкого, Лукояновского, Лысковского, Борского районов, Сарова и другие.

Полный список участников опубликован на сайте министерства культуры Нижегородской области.

Напоминаем, что «Пушкинская карта» доступна гражданам России в возрасте 14−22 лет через приложение «Госуслуги. Культура», лимит — 5 000 рублей в год; афиша мероприятий на Культура.РФ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском музее-заповеднике стартовали праздничные мероприятия к 130-летию музея.

(6+).