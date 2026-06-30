Нижегородская область присоединилась к акции «Веди родителей в музей» с 1 июля

С 1 июля по 15 августа Нижегородская область участвует во всероссийской акции «Веди родителей в музей», в которой примут участие около 60 региональных музеев, театров и других учреждений культуры, сообщает министерство культуры области.
По условиям акции при покупке билета по «Пушкинской карте» посетитель получает 10% скидку на два билета для родителей или других родственников — на кассе нужно показать электронный билет и подтвердить личность.
В Нижнем Новгороде к акции присоединились, в числе прочих, музей‑заповедник, художественный музей, Русский музей фотографии, ТЮЗ, театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, планетарий имени Г. М. Гречко и ряд библиотечных систем; в этих учреждениях скидка распространяется на экспозиции, экскурсии и спектакли.
В Нижегородской области участвуют музеи и культурные центры Пильнинского, Арзамасского, Городецкого, Лукояновского, Лысковского, Борского районов, Сарова и другие.
Полный список участников опубликован на сайте министерства культуры Нижегородской области.
Напоминаем, что «Пушкинская карта» доступна гражданам России в возрасте 14−22 лет через приложение «Госуслуги. Культура», лимит — 5 000 рублей в год; афиша мероприятий на Культура.РФ.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском музее-заповеднике стартовали праздничные мероприятия к 130-летию музея.
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