Нижегородская область присоединилась к акции «Веди родителей в музей» с 1 июля

В Нижнем Новгороде к акции присоединились, в числе прочих, музей‑заповедник, художественный музей, Русский музей фотографии, ТЮЗ, театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, планетарий имени Г. М. Гречко и ряд библиотечных систем; в этих учреждениях скидка распространяется на экспозиции, экскурсии и спектакли.