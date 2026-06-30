Вековой юбилей отметила почетная жительница Красноярска Нина Качанова

Нина Александровна родилась в Ярославле. С первых дней ВОВ она работала на военном заводе, затем ушла на фронт санитаркой. День Победы встретила в госпитале города Каунас. После отправилась на Дальний Восток, где освоила профессию бухгалтера и встретила будущего мужа. Позже они вместе переехали в Красноярск и воспитали двоих сыновей.