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Вековой юбилей отметила почетная жительница Красноярска Нина Качанова

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Красноярска Нина Александровна Качаева из Октябрьского района отметила свое 100-летие.

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Красноярска Нина Александровна Качаева из Октябрьского района отметила свое 100-летие.

Нина Александровна родилась в Ярославле. С первых дней ВОВ она работала на военном заводе, затем ушла на фронт санитаркой. День Победы встретила в госпитале города Каунас. После отправилась на Дальний Восток, где освоила профессию бухгалтера и встретила будущего мужа. Позже они вместе переехали в Красноярск и воспитали двоих сыновей.

Сейчас у Нины Александровны восемь внуков, тринадцать правнуков и трое праправнуков.

Представители администрации поздравили красноярку с вековым юбилеем и пожелали ей здоровья.

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