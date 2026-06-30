Собянин рассказал об организации территорий в больницах Москвы

«Несколько лет назад мы поставили перед собой амбициозную задачу — создать в Москве новый каркас стационарной помощи. Это означает не только возведение новых объектов, но и полное обновление существующих больничных зданий, чтобы они во всем соответствовали самым современным требованиям медицины. Реализация этой программы сегодня идет полным ходом: с 2020 года мы привели в порядок более 80 стационарных корпусов, а сейчас активная фаза работ продолжается еще на 15 объектах», — отметил Собянин в MAX.