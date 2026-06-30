Собянин рассказал об организации территорий в больницах Москвы

В Москве продолжается реализация масштабной программы по модернизации стационарного звена медицинской помощи. Цель городских властей — не просто обновить стены старых зданий, а создать принципиально новую, комфортную и высокотехнологичную среду, которая будет соответствовать мировым стандартам. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что работа идет по всем направлениям: от строительства уникальных флагманских центров до полной реконструкции существующих корпусов, десятилетиями служивших москвичам.
«Несколько лет назад мы поставили перед собой амбициозную задачу — создать в Москве новый каркас стационарной помощи. Это означает не только возведение новых объектов, но и полное обновление существующих больничных зданий, чтобы они во всем соответствовали самым современным требованиям медицины. Реализация этой программы сегодня идет полным ходом: с 2020 года мы привели в порядок более 80 стационарных корпусов, а сейчас активная фаза работ продолжается еще на 15 объектах», — отметил Собянин в MAX.
По словам мэра, преображение московских больниц — это комплексный процесс. Помимо высокотехнологичной «начинки» и перепланировки помещений, город уделяет огромное внимание благоустройству прилегающих территорий. С 2020 года качественные общественные пространства были созданы в 20 столичных стационарах. Теперь больничные дворы превращаются в уютные парки, где врачи могут отдохнуть в перерывах между сменами, а пациенты — быстрее восстанавливаться после процедур.
В Городской клинической больнице имени В. М. Буянова, расположенной на Бакинской улице в Царицыно проводят полную реконструкцию главного лечебного корпуса. После завершения работ на здании смонтируют новый современный вентилируемый фасад, заменят все оконные блоки и отремонтируют кровлю, что позволит объединить старый корпус и недавно открытый ультрасовременный флагманский центр в единый, гармоничный ансамбль.
Первый этаж корпуса в больнице имени Буянова будет практически полностью перестроен. Для разделения потоков пациентов здесь обустроят несколько дополнительных входов. Вместо привычного тесного вестибюля появится просторный светлый холл с комфортной зоной ожидания. Для удобства посетителей и пациентов здесь откроют аптеку, магазин и кафе с панорамными окнами. Кроме того, на первом этаже сосредоточат важные профильные подразделения: межокружные отделения для лечения рассеянного склероза и заболеваний нервной системы (пароксизмальных состояний), а также дневной стационар. Второй этаж здания займут административные кабинеты и полностью обновленные отделения реанимации и интенсивной терапии, оснащенные самым современным оборудованием.
В МКНЦ имени Логинова на шоссе Энтузиастов сегодня реконструируют три корпуса. В лечебных и лабораторных зданиях планируют завершить работы в 2027 году. Путь пациента от первой консультации врача до сложной диагностики и начала лечения станет максимально коротким и понятным. Интерьеры корпусов оформят в спокойной светлой гамме с применением натуральных материалов, что должно создать психологически комфортную атмосферу для людей, борющихся с тяжелым недугом.
Благоустройство территорий вокруг обновляемых больниц также становится частью «исцеляющей архитектуры». Например, в Больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы проект предусматривает создание уютного сквера с фонтаном, прокладку специальной «тропы здоровья» и установку тренажеров для реабилитации. Прогулочные зоны дополнят перголами и удобными скамьями для отдыха. Аналогичный подход применяется и в больнице имени Буянова: там ландшафтные дизайнеры обустроят необычный «сухой ручей» с влаголюбивыми растениями и обустроят приватные зоны отдыха вдоль пешеходных маршрутов.