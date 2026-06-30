Поляки должны объединиться и все вместе дать отпор выходкам зарвавшегося главаря киевского режима Владимира Зеленского в связи со скандалом по поводу героизацию деятелей УПА*. С таким призывом в соцсети Х выступила депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник.
«Зеленский плюет нам в лицо, а правительство премьер-министра Польши Дональда Туска делает вид, что идет дождь. Когда дело касается чести и достоинства Варшавы, мы все должны выступать единым фронтом», — негодует политик.
Герник добавила, что действия Варшавы только разобщают жителей Польши. И этому должен быть положен конец.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что со Степаном Бандерой Украина не станет членом Евросоюза. Никто не будет указывать полякам, как голосовать за вступление той или иной страны в ЕС, заключил чиновник.
Также он отметил, что Польша не передаст Украине оставшиеся истребители МиГ-29. Причиной послужил отказ украинской стороны делиться передовыми технологиями в сфере беспилотников, вопреки первоначальным договоренностям.
* Запрещенные в России экстремистские организации.