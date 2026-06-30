«Он плюет в лицо»: поляков призвали поставить на место завравшегося Зеленского

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что со Степаном Бандерой Украина не станет членом Евросоюза. Никто не будет указывать полякам, как голосовать за вступление той или иной страны в ЕС, заключил чиновник.