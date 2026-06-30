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В Нижегородской области четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Нижним Новгородом пострадали 4 человека.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.

ДТП произошло во вторник утром на Бору у деревни Слободское.

«Столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Предварительно, пострадало четыре человека, детей нет. Их осматривают медики», — говорится в сообщении ведомства.

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