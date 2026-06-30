В Самаре в парке Гагарина выявлены опасные детские площадки

Прокуратура выявила множество нарушений безопасности на детских площадках в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Самаре. Контрольный орган установил, что игровое оборудование на объектах эксплуатировалось с дефектами, которые грозили детям серьезными травмами. Об этом сообщает надзорное ведомство.