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В Самаре в парке Гагарина выявлены опасные детские площадки

Прокуратура выявила множество нарушений безопасности на детских площадках в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Самаре. Контрольный орган установил, что игровое оборудование на объектах эксплуатировалось с дефектами, которые грозили детям серьезными травмами. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура установила, что на поверхностях конструкций некоторых детских площадок есть шероховатости, а выступающие соединения болтов не оснащены защитными колпачками. Кроме того, резиновое защитное покрытие местами пробито до выбоин.

В связи с этим прокуратура внесла представление эксплуатирующей организации и потребовала немедленно устранить нарушения. Документ был рассмотрен и удовлетворен.

В настоящее время площадки в самарском парке привели в нормативное состояние. Сейчас закупаются материалы для замены резинового покрытия площадок.