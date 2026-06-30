«Мужик хочет любви»: Иосиф Пригожин прошёлся по хейтерам Диброва, процитировав Пушкина

Люди начали предполагать, мол Дибров искал новые отношения после возможного расставания с Екатериной Гусевой. Неожиданно за коллегу по цеху заступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, ведущий имеет право на личную жизнь и новые чувства. Если мужчина хочет строить отношения с молодыми женщинами и это взаимно, то это остаётся его личным выбором.