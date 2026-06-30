«Мужик хочет любви»: Иосиф Пригожин прошёлся по хейтерам Диброва, процитировав Пушкина

Люди начали предполагать, мол Дибров искал новые отношения после возможного расставания с Екатериной Гусевой. Неожиданно за коллегу по цеху заступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, ведущий имеет право на личную жизнь и новые чувства. Если мужчина хочет строить отношения с молодыми женщинами и это взаимно, то это остаётся его личным выбором.
«Он закон не нарушает, чужие судьбы не портит и ничего криминального не творит. Мужик хочет любви и счастья. Отстаньте уже от него», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей, напомнив слова Пушкина, что любви все возрасты покорны.
Напомним, Дмитрий Дибров рухнул с лестницы в клубе во время знакомства с девушками. Несмотря на полученные травмы, он написал отказ от операции. Звезду выписали из больницы. Позже ведущему всё же сделали операцию на сломанной руке.
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