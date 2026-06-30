Нутрициолог Писарева: в день можно съедать не больше 2−3 персиков и нектаринов

— Если вы сегодня съели эти фрукты, то завтра выберите, например, яблоки. В некоторых случаях, в частности при диабете и инсулинорезистентности, рекомендуется употреблять не больше одной штуки и только в первой половине дня, — говорит нутрициолог NEWS.ru.