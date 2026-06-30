Нутрициолог Писарева: в день можно съедать не больше 2−3 персиков и нектаринов

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала безопасную суточную норму потребления персиков и нектаринов. Чтобы не вызвать ответной негативной реакции организма, не рекомендуется превышать эту норму. Эксперт призвала не превышать объем потребления выше 300 граммов в сутки. А диабетикам следует ограничиться лишь одним плодом.
В норму обычно входит два-три средних плода нектарина или один-два персика. Лучше есть их не ежедневно, а через день.
— Если вы сегодня съели эти фрукты, то завтра выберите, например, яблоки. В некоторых случаях, в частности при диабете и инсулинорезистентности, рекомендуется употреблять не больше одной штуки и только в первой половине дня, — говорит нутрициолог NEWS.ru.
Если есть аллергии, то стоит начать потребление с половины фрукта, это даст возможность оценить реакцию кожи.
А детям до трех лет следует давать только один маленький нектарин, его лучше очистить от кожицы, так как в ней содержится больше потенциальных аллергенов.
Не стоит есть нектарины на голодный желудок и не рекомендуется запивать их молоком, поскольку это может привести к метеоризму. Оптимально съедать фрукт через 40−60 минут после основного приема пищи.