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Нутрициолог Писарева: в день можно съедать не больше 2−3 персиков и нектаринов

Диетолог объяснила, как переедание персиков и нектаринов сказывается на здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала безопасную суточную норму потребления персиков и нектаринов. Чтобы не вызвать ответной негативной реакции организма, не рекомендуется превышать эту норму. Эксперт призвала не превышать объем потребления выше 300 граммов в сутки. А диабетикам следует ограничиться лишь одним плодом.

В норму обычно входит два-три средних плода нектарина или один-два персика. Лучше есть их не ежедневно, а через день.

— Если вы сегодня съели эти фрукты, то завтра выберите, например, яблоки. В некоторых случаях, в частности при диабете и инсулинорезистентности, рекомендуется употреблять не больше одной штуки и только в первой половине дня, — говорит нутрициолог NEWS.ru.

Если есть аллергии, то стоит начать потребление с половины фрукта, это даст возможность оценить реакцию кожи.

А детям до трех лет следует давать только один маленький нектарин, его лучше очистить от кожицы, так как в ней содержится больше потенциальных аллергенов.

Не стоит есть нектарины на голодный желудок и не рекомендуется запивать их молоком, поскольку это может привести к метеоризму. Оптимально съедать фрукт через 40−60 минут после основного приема пищи.