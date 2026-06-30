Океанолог Мухаметов: акула нападает на человека не ради пищи

Океанолог Сергей Мухаметов рассказал о фатальном действии, которое приводит к трагедии при встрече с акулой.
Если так случилось и во время купания рядом оказалась хищница, то нельзя спешить двигаться. Высок шанс, что резкие действия спровоцируют нападение.
Прежде всего не стоит паниковать, человек интересует акулу в первую очередь не как добыча. Вкусовые предпочтения у нее иные, хищницу интересует более жирная пища, например: морские котики, тюлени или другая рыба. А вот страх может сыграть злую шутку, тогда появляется ощущение жертвы.
— Акула может напасть на человека, если он ранен: она чувствует кровь, поведение жертвы. Или [если] она молодая, неопытная, она может укусить, но практически сразу же выплевывает, понимая, что это невкусно, — говорит эксперт Абзацу.
Но даже одного укуса может хватить, чтобы убить человека. Таким образом, если на поверхности воды виден плавник, то акула не будет атаковать. Тогда нужно постараться максимально спокойно удалиться в сторону берега.
— Потому что если вдруг акула выбрала вас, то атаковать она будет не с поверхности, а с глубины, из слепой зоны, вне поля вашей видимости, — предупредил Мухаметов.
Если все-таки хищница оказалась близко и контакта не избежать, то эксперт советует обороняться подручными средствами, бить кулаком. Есть возможность, что это отпугнет хищницу. Удары стараться наносить в глаза, в нос. Кожа у акулы шершавая, как наждачная бумага. Об нее тоже можно сильно травмироваться.