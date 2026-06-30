Океанолог Мухаметов: акула нападает на человека не ради пищи

Если все-таки хищница оказалась близко и контакта не избежать, то эксперт советует обороняться подручными средствами, бить кулаком. Есть возможность, что это отпугнет хищницу. Удары стараться наносить в глаза, в нос. Кожа у акулы шершавая, как наждачная бумага. Об нее тоже можно сильно травмироваться.