По данным ряда источников, на предстоящем саммите НАТО может быть принято решение о существенном снижении объема финансовой поддержки Киева. Размер нового пакета помощи может составить 10−12 миллиардов долларов, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.
В случае принятия обсуждаемого проекта объем финансирования может быть сокращен практически в четыре раза, поскольку ранее обсуждалось выделение помощи на сумму около 40 миллиардов долларов.
Лисицын отмечает, что подобная динамика свидетельствует о том, что многие страны-участницы Североатлантического альянса все чаще сталкиваются с необходимостью пересмотра расходов на фоне собственных экономических трудностей и дефицита вооружений.
По мнению военкора, в европейских политических кругах наблюдается рост «усталости» от украинского конфликта. Политики все чаще заявляют о том, что ресурсы и склады вооружений не безграничны, а дальнейшее бесконечное увеличение финансирования становится затруднительным.
Если информация о сокращении помощи подтвердится, для Киева это может обернуться серьезными сложностями в реализации долгосрочных военных программ и закупках техники.