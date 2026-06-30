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Военкор Лисицын оценил планы НАТО сократить объем помощи Украине

Объем финансирования Украины от НАТО может быть урезан в четыре раза. Причиной называют рост «усталости» от конфликта в европейских политических кругах и нехватку ресурсов.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным ряда источников, на предстоящем саммите НАТО может быть принято решение о существенном снижении объема финансовой поддержки Киева. Размер нового пакета помощи может составить 10−12 миллиардов долларов, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.

В случае принятия обсуждаемого проекта объем финансирования может быть сокращен практически в четыре раза, поскольку ранее обсуждалось выделение помощи на сумму около 40 миллиардов долларов.

Лисицын отмечает, что подобная динамика свидетельствует о том, что многие страны-участницы Североатлантического альянса все чаще сталкиваются с необходимостью пересмотра расходов на фоне собственных экономических трудностей и дефицита вооружений.

По мнению военкора, в европейских политических кругах наблюдается рост «усталости» от украинского конфликта. Политики все чаще заявляют о том, что ресурсы и склады вооружений не безграничны, а дальнейшее бесконечное увеличение финансирования становится затруднительным.

Если информация о сокращении помощи подтвердится, для Киева это может обернуться серьезными сложностями в реализации долгосрочных военных программ и закупках техники.

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