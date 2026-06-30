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Шквалистый ветер повалил более 120 деревьев в Бобруйском районе

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Более 120 деревьев упали в Бобруйске и Бобруйском районе из-за шквалистого ветра, сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Могилевское областное управление МЧС

Как отметили в ведомстве, непогода обрушилась на город и район в понедельник.

«Повреждены кровли двух объектов, 12 единиц техники, упало 122 дерева», — говорится в сообщении.

В результате ненастья никто из жителей города и района не пострадал, добавили в МЧС.

Отмечается также, что из-за разбушевавшейся стихии было повреждено остекление магазина. Кроме того, от упавших деревьев пострадали 11 легковушек, еще одна машина получила повреждения после того, как на нее обрушился сорванный с крыши лист шифера.

По информации спасателей, подразделения МЧС 42 раза выезжали на распиловку и уборку поваленных деревьев — ликвидированы последствия падения 102 деревьев. Остальные упавшие из-за сильного ветра насаждения убрали коммунальные службы и собственники территорий.

Накануне Бобруйск и Бобруйский район оказались в эпицентре непогоды, пока в других регионах люди изнывали от экстремальной жары.

Сильный ливень сопровождался шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду.

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