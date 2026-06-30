Власти Красноярского края не планируют вводить ограничения на продажу топлива

Власти Красноярского края не планируют вводить общие ограничения на продажу топлива на АЗС. При этом, как сообщил губернатор Михаил Котюков, это право остается за продавцами, чтобы не допускать искусственного ажиотажа.
Также он подчеркнул, что Министерство промышленности и торговли региона совместно с поставщиками и сетями АЗС ежедневно отслеживает наличие топлива и потребности отраслей.
Ситуация на рынке находится на контроле. В приоритете — северный завоз, посевная, борьба с лесными пожарами, бесперебойная работа коммунальных служб и других организаций, от которых зависит жизнеобеспечение региона.
По словам министра промышленности и торговли Максима Ермакова, дефицит топлива в крае есть, но «не такой критичный», как у некоторых соседей.
«Отдельно поставил задачу жестко пресекать любые попытки спекуляций», — добавил Котюков.
Также в правительстве напомнили, что системные меры по стабилизации рынка во всех регионах принимает федеральный штаб.