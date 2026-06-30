Замена паспорта: что нужно знать о получении нового документа в 20 и 45 лет

Ранее в МВД России объяснили, какие отметки являются обязательными во внутрироссийском паспорте, а какие вносятся только по желанию гражданина. К первым относятся две записи: о регистрации по месту жительства и снятии с учёта, а также об отношении к воинской обязанности.