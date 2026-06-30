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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области

Особый режим действовал в регионе с полудня 29 июня, из-за чего ночью в нижегородском аэропорту временно ограничивали полеты.

Режим «Беспилотная опасность» отменен на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. Снятие ограничений зафиксировано в 9:37 утра 30 июня.

Особый режим был введен в регионе накануне, 29 июня, в 12:12. Жителям напоминают, что при обнаружении обломков БПЛА ни в коем случае нельзя приближаться к ним — о находке необходимо незамедлительно сообщить по телефону 112.

Как сообщалось ранее, из-за угрозы атаки беспилотников в Нижнем Новгороде вводились временные ограничения на прием и запуск воздушных судов в аэропорту имени Чкалова. По данным Росавиации, воздушная гавань работала с ограничениями с 03:40 часов ночи 30 июня, что привело к задержке и отмене нескольких авиарейсов. На данный момент работа аэропорта полностью восстановлена.

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