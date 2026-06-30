«Лучше взять с собой»: Юрист объяснил, как спасти ребёнка из запертой машины в жару

Ранее в Кемеровской области семилетний мальчик впал в кому после теплового удара, который он получил в закрытой машине. Мать оставила его одного, заблокировала двери и ушла по своим делам. После нескольких дней в больнице мальчик скончался в реанимации. Женщине уже предъявили обвинение.