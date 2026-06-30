Власти одобрили 100 млн рублей льготного займа на расширение овощехранилища в Багратионовском округе

«Наш край» получит 100 миллионов рублей льготного займа на расширение овощехранилища в Багратионовском округе. Компании одобрили крупнейшую сумму по областной программе «Агро Инвест». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном центре «Мой бизнес» в ответ на информационный запрос.
ООО «Наш край» планирует увеличить мощности единовременного хранения плодоовощной продукции с семи до десяти тысяч тонн. Общий объём вложений оценивается в 125 миллионов рублей, из которых 100 миллионов — заём, 25 миллионов — софинансирование со стороны компании. Проект предполагает строительство крытой площадки и расширение существующего овощехранилища.
Всего по программе «Агро Инвест» в 2026 году одобрили заявки четырёх компаний. Общий бюджет льготного финансирования составил почти 254 миллиона рублей. Проекты реализуют в Багратионовском, Гвардейском и Советском округах.
Отметим, что ООО «Наш край» зарегистрировано в посёлке Раздольное. Компания занимается выращиванием овощей борщевого набора на полях в Багратионовском округе.