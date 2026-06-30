Власти одобрили 100 млн рублей льготного займа на расширение овощехранилища в Багратионовском округе

ООО «Наш край» планирует увеличить мощности единовременного хранения плодоовощной продукции с семи до десяти тысяч тонн. Общий объём вложений оценивается в 125 миллионов рублей, из которых 100 миллионов — заём, 25 миллионов — софинансирование со стороны компании. Проект предполагает строительство крытой площадки и расширение существующего овощехранилища.