Андрей Бочаров оценил модернизацию ЖКХ Волгограда

— Сфера ЖКХ по технологическому содержанию и социальной нагрузке — одна из сложнейших в народном хозяйстве. Поэтому решать задачи в данной отрасли необходимо на системной, последовательной основе, чем мы и занимаемся. За последние 10 лет мы направили в систему ЖКХ более 75 миллиардов рублей из различных источников, определились с планами, направлениями работы. И сегодня вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40%, — подчеркнул руководитель.