МВД: россиянам необходимо заменить паспорт в течение 90 дней

Граждане России, достигшие 20-летнего или 45-летнего возраста, обязаны подать документы и фотографии для оформления нового паспорта в течение 90 календарных дней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что документы на выдачу или замену паспорта необходимо предоставить не позднее 90 дней с момента наступления соответствующего возраста.
Кроме того, в министерстве напомнили, что паспорт является основным документом, удостоверяющим личность, поэтому граждане обязаны бережно его хранить. В случае утраты или хищения паспорта на территории России необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы МВД.
Ранее KP.RU рассказывал, что за небрежное хранение паспорта предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. Однако если документ похищен, административная ответственность не наступает. Также важно зафиксировать факт утери, чтобы не нести ответственность за кредиты, оформленные на ваш паспорт.