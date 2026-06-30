МВД: россиянам необходимо заменить паспорт в течение 90 дней

Ранее KP.RU рассказывал, что за небрежное хранение паспорта предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. Однако если документ похищен, административная ответственность не наступает. Также важно зафиксировать факт утери, чтобы не нести ответственность за кредиты, оформленные на ваш паспорт.