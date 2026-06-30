В Крыму объяснили причину досрочного закрытия детских лагерей на полуострове

«Решение о закрытии лагерей и приостановке бронирования продажи путевок продиктовано только заботой о безопасности детей. Сегодня перерывы в подаче электроэнергии в Крыму могут достигать 7 — 10 часов, и не все базы детского отдыха обеспечены источниками бесперебойного питания. Помимо этого, остается угроза беспилотной опасности, которую нельзя игнорировать. Мы не можем гарантировать, что ситуации, когда вблизи лагеря будет работать ПВО и есть угроза падения обломков, исключены. Поэтому было принято такое решение», — пояснил Олег Крючков.