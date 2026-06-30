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Что произошло под Каменцом, где бык напал на животновода при взвешивании

В Каменецком районе бык напал на животновода во время взвешивания.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали, что произошло под Каменцом, где бык напал на животновода при взвешивании.

В учреждение здравоохранения Каменецкого района за медпомощью обратилась 55-летняя местная жительница, которая работает на молочнотоварной ферме животноводом.

Во время взвешивания быков, она подгоняла животное палкой. В ответ на это бык толкнул животновода головой, она упала и ударилась об угол загона. После этого животное прижало женщину к бортику ограждения.

Проведенная экспертиза показала наличие у жительницы Каменецкого района закрытой тупой травмы грудной клетки, кровоподтеков, а также закрытой черепно-мозговой травмы. Все повреждения относятся к категории менее тяжких.

Тем временем суд вынес приговор стоматологу, который получил взятку 600 рублей из-за очереди.

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