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Мордовский округ Тамбовской области временно возглавил Сергей Ковешников

Временно исполняющим полномочия (врип) главы Мордовского округа Тамбовской области назначен Сергей Ковешников. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Алексей Бибичев.

Источник: Коммерсантъ

Временно исполняющим полномочия (врип) главы Мордовского округа Тамбовской области назначен Сергей Ковешников. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Алексей Бибичев.

Господин Ковешников ранее работал заместителем руководителя администрации Мордовского округа. Согласно постановлению, он будет исполнять полномочия до избрания нового главы муниципалитета.

В ночь на 25 июня в возрасте 65 лет скончался руководитель администрации Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн. Он был главой муниципалитета с 2010 года.