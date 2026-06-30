Нижегородцы с 1 июля смогут покупать и продавать жильё с помощью биометрии

Эксперт подчеркнул, что использование биометрических данных при заключении сделок с недвижимостью повышает безопасность, снижает вероятность мошенничества и ускоряет оформление документов. Кроме того, это улучшает контроль за процессом. Особенно это удобно для людей с ограниченными возможностями, так как им больше не нужно лично присутствовать для регистрации документов. Цифровые слепки хранятся в зашифрованном виде, и утечек биометрических данных пока не было.