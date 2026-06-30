Нижегородцы с 1 июля смогут покупать и продавать жильё с помощью биометрии

С 1 июля граждане смогут совершать электронные сделки с недвижимостью через биометрию, сообщает ТАСС. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Госуслуги биометрия» и подтвердить данные в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков.
Как пояснил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, изменения затрагивают только электронные сделки, в рамках которых документы подаются в Росреестр через интернет. Это касается продажи и покупки недвижимости, ипотеки (при согласовании с банком), дарения, обмена объектами недвижимости и регистрации долей. В случае офлайн-сделок биометрия не требуется, и для продавца и покупателя ничего не изменяется.
Эксперт подчеркнул, что использование биометрических данных при заключении сделок с недвижимостью повышает безопасность, снижает вероятность мошенничества и ускоряет оформление документов. Кроме того, это улучшает контроль за процессом. Особенно это удобно для людей с ограниченными возможностями, так как им больше не нужно лично присутствовать для регистрации документов. Цифровые слепки хранятся в зашифрованном виде, и утечек биометрических данных пока не было.
Для сделки участники регистрируются в Единой биометрической системе, готовят документы, подают заявление через «Госключ» или «Госуслуги», оплачивают госпошлину, проходят проверку Росреестра и получают электронную выписку из ЕГРН с электронной подписью Росстата, подтверждающую переход права собственности к покупателю.