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Волгоградские приставы отменили дискотеку в коттедже многодетного алиментщика

Имущество многодетного папаши, который забыл о своем долге перед тремя.

Имущество многодетного папаши, который забыл о своем долге перед тремя детьми, арестовали приставы. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, мужчина накопил долг по алиментам в размере почти 370 тысяч рублей. При этом средства на банковских счетах он не хранил. Попасть на территорию коттеджа в Кировском районе Волгограда сотрудникам управления долгое время не удавалось. До тех пор, пока мужчина не разместил в интернете объявление о сдаче дома для проведения праздничных мероприятий.

Приставы под видом потенциальных арендаторов попали на территорию коттеджа и арестовали электротехническое оборудование — колонки, диско-шар, телевизоры большой диагонали. Если мужчина и дальше будет игнорировать свои родительские обязанности, имущество продадут с торгов, а вырученные средства пойдут на погашение образовавшейся задолженности.

Фото сгенерировано ИИ.