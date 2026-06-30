В Госдуме отреагировали на гибель младенца после удара БПЛА ВСУ

По словам парламентария, все, кто отдавал приказ на атаку, будут найдены и ликвидированы. Колесник подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ведут неизбирательные обстрелы. Их цель, как отметил депутат, — запугать население и спровоцировать недовольство внутри России.
«Надо пресекать все эти истории. Очень действенно, когда выявляют цепочки — кто отдавал приказ, кому, откуда запускали. И потом всех их уничтожают», — заявил Колесник NEWS.ru.
Он также добавил, что командиры ВСУ, ответственные за подобные атаки, понесут персональную ответственность. «Удар возмездия неотвратим. Персональная ответственность на командирах ВСУ, вытворяющих такие вещи, но их не смущает гибель наших детей», — подчеркнул депутат.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью в Егорьевске обломки дрона попали в частный жилой дом. Строение загорелось. Под завалами оказались люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный младенец скончался по пути в больницу. Еще три человека получили ранения.