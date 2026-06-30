В Красноярском крае арендаторов леса заставляют помогать с тушением пожаров (видео)

В Енисейском муниципальном округе прокуратура потребовала от арендаторов лесных участков участвовать в тушении пожаров. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2026 году в округе сложилась тяжелая пожароопасная обстановка. По данным на 29 июня, там зарегистрировали 129 лесных пожаров. Огонь прошел более 224 тыс. га леса. Большинство возгораний, 122 пожара, возникли из-за природных факторов. При этом ситуацию осложняют большие площади сухостоя, который быстро загорается и способствует распространению огня.
В лесах действует режим чрезвычайной ситуации. Чтобы не допустить перехода пожаров на населенные пункты, с огнем борются более 1,1 тыс. пожарных и добровольцев, прибывших из регионов Сибирского федерального округа. По Сводному плану тушения лесных пожаров арендаторы участков лесного фонда также обязаны предоставлять людей и технику для борьбы с огнем. Енисейское лесничество обратилось к лесопользователям за помощью.
Однако, по данным прокуратуры, несколько организаций не выполнили требования лесничества. После проверки руководителям трех предприятий внесли представления. Также в отношении них возбудили административные дела за неисполнение обязанностей по участию в тушении лесных пожаров. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тыс. рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.