В Красноярском крае арендаторов леса заставляют помогать с тушением пожаров (видео)

В лесах действует режим чрезвычайной ситуации. Чтобы не допустить перехода пожаров на населенные пункты, с огнем борются более 1,1 тыс. пожарных и добровольцев, прибывших из регионов Сибирского федерального округа. По Сводному плану тушения лесных пожаров арендаторы участков лесного фонда также обязаны предоставлять людей и технику для борьбы с огнем. Енисейское лесничество обратилось к лесопользователям за помощью.