«Луну Оленя» и серебристые облака смогут наблюдать жители Красноярского края в июле

В июле жители Красноярского края смогут наблюдать сближения Луны с планетами и звездным скоплением, заметить пик метеорного потока и серебристые облака, полюбоваться на полную «Луну Оленя». Календарь астрономических событий второго месяца лета составили в обсерватории Университета Решетнёва. 7 июля — Луна окажется рядом с Сатурном. Явление лучше всего наблюдать после полуночи, глядя на восточную часть неба. 11 июля — тонкий серп Луны на небосклоне расположится вблизи Марса и звездного скопления Плеяды. Это явление будет видно невооружённым глазом. Наблюдать лучше в предрассветное время, глядя на восток, советуют в обсерватории Университета Решетнёва. 17 июля — после захода Солнца на западной стороне неба можно наблюдать тонкий лунный серп рядом с Венерой. 29 июля — полнолуние, известное как «Луна Оленя». Июльское полнолуние получило такое название из-за периода роста новых рогов у оленей. В этом году Луна окажется необычно низко над горизонтом, — комментируют в обсерватории. 30−31 июля ожидается, что своего пика достигнет метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Однако, почти полная Луна может помешать наблюдениям. Июль — лучшее время для наблюдения серебристых облаков, отмечают в обсерватории Университета Решетнёва. Искать их следует в северной части неба в глубоких сумерках — примерно через полчаса-час после заката или перед рассветом.