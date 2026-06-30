Выставка о героях СВО из Комсомольска-на-Амуре открылась в музее искусств

Музей изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре подготовил выставку «Герои нашей Родины». Экспозиция, рассказывающая об участниках спецоперации, родившихся в Городе юности, погибших при выполнении боевых задач и удостоенных государственных наград, уже открыта для посетителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уникальность экспозиции заключается в форме подачи — в главном холле учреждения культуры среди других экспонатов покажут видеоролик. Как сообщила заместитель директора музея Екатерина Бурцева, это второй подобный проект, инициаторами которого выступили сами горожане.
— В октябре в музее открылась выставка, посвященная погибшим защитникам. Инициатива родилась спонтанно, в музей пришли родители одного из наших героев и предложили разместить фотографии своих близких. Поскольку несколько снимков формата А4 смотрелись бы непрезентабельно, а выставочный план уже был занят, мы предложили другой формат — электронную выставку, — объяснила Екатерина Бурцева.
Семьи погибших участников спецоперации предоставляли разную информацию: присылали фотографии, личные данные, сведения о наградах. В прошлый раз на выставке было представлено 18 историй, в этот — уже 21.
— Одна из матерей, чей сын уже участвовал в первой выставке, пришла снова и сообщила, что есть еще желающие. Мы связались с ней, собрали новые материалы, и сегодня выставка начала работу. Ролики транслируются на экране в холле первого этажа. Каждый герой представлен отдельно, все материалы согласованы с семьями, — отметила замдиректора Музея изобразительных искусств.
Открытие экспозиции приурочено к знаменательной дате — Дню ветеранов боевых действий, который в нашей стране ежегодно отмечается 1 июля. Посетить выставку может каждый желающий, она продолжит действовать в стенах учреждения культуры вплоть до 2 августа.
Напомним, что в стенах Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре прошла выставка-аукцион работ местного отделения Союза художников России. Половину вырученных средств направили на поддержку участников СВО и их семей.