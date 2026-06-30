Выставка о героях СВО из Комсомольска-на-Амуре открылась в музее искусств

— Одна из матерей, чей сын уже участвовал в первой выставке, пришла снова и сообщила, что есть еще желающие. Мы связались с ней, собрали новые материалы, и сегодня выставка начала работу. Ролики транслируются на экране в холле первого этажа. Каждый герой представлен отдельно, все материалы согласованы с семьями, — отметила замдиректора Музея изобразительных искусств.