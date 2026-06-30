В Хабаровском крае завершились региональные этапы Всероссийских военно патриотических игр

Цель «Семейной Зарницы», как пояснили в комитете по делам молодёжи, состоит в укреплении семейных ценностей, формировании уважения к истории страны и развитии чувства ответственности за её будущее. В ходе состязаний семьи показывали не только физическую подготовку, но и способность к совместному решению задач: одним из ключевых испытаний стал творческий конкурс, где требовалось собрать упрощённые макеты военной техники и использовать их в рамках сценария соревнований. Отряды в «Зарнице 2.0» проходили проверку по ряду профильных дисциплин: строевая подготовка, первая помощь, знание истории Отечества, а также соревновались в викторинах и игровых форматах.