На Дону количество стоматологических кабинетов и клиник за год выросло на 2,5%

За три года на рынок стоматологических услуг в регионе вышли 166 организаций: 58 — в 2023-м, 53 — в 2024-м и 55 — в 2025 году. За первые четыре месяца 2026 года рынок пополнился еще 12 участниками. С начала 2023 года по 1 мая 2026 года ликвидировано 40, 21, 23 и 13 компаний, специализирующихся на стоматологической практике.